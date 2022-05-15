أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بيانًا بشأن وقف إنتاج وتصدير النفط، تطرق فيه لأ

أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بيانًا بشأن وقف إنتاج وتصدير النفط، تطرق فيه لأهمية الحفاظ على مصلحة الليبيين، متحدثًا في ذات الوقت عن ضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي.

وشدد البيان على وجوب ضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العالم، مبينًا ان كل ما تقدم يتم من خلال التأكيد على وجوب تجميد إيرادات النفط في المصرف الخارجي إلى حين وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل وبما يحقق العدالة والمساواة للجميع.

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