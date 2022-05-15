بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، عبدالله اللافي مع رئيس حكومة الوحدة وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ورئاسة الأركان العامة، الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمدن والمناطق وخاصة الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنزور غرب طرابلس وعملية تنظيم الجيش.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع خُصِّص لبحث الوضع العام العسكري والأمني في كل المدن والمناطق، ولا سيما الاشتباكات المسلحة التي شهدتها أمس منطقة جنزور و مناقشة التسويات المالية والإدارية لمنتسبي الجيش الليبي، وسُبل تنظيم المنظومة العسكرية.

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