رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي يقدم ، اليوم الأحد، واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارة قصيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
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رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي يقدم ، اليوم الأحد، واجب العزاء في وفاة الشيخ خ
رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي يقدم ، اليوم الأحد، واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارة قصيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
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