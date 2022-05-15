رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي يقدم ، اليوم الأحد، واجب العزاء في وفاة الشيخ خ

رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي يقدم ، اليوم الأحد، واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارة قصيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

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