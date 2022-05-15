عاجل ليبيا نيوز

رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي يقدم ، اليوم الأحد، واجب العزاء في وفاة الشيخ خ

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي يقدم ، اليوم الأحد، واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارة قصيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك