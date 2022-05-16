نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين (16/05/202

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاثنين (16/05/2022)
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لايوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء قليلة السحب.
• الريح شرش على معظم الساحل وشلوق اليوم على ساحل مصراتة وسرت ومتغير الاتجاه غدا على ساحل زوارة سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على معظم الساحل وذلك لاحتمالية ظهور الشبورة المائية.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح براني الى شلوق على ساحل راس لأنوف وشرش الى براني على باقي الساحل ســـرعته تتراوح مــا بين (05-10) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.
• البحر خفيف الموج الى هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل الخليج وذلك لاحتمالية ظهور الشبورة المائية.
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التاريخ: 16/05/2022
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