نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين (16/05/202

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاثنين (16/05/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لايوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب.

• الريح شرش على معظم الساحل وشلوق اليوم على ساحل مصراتة وسرت ومتغير الاتجاه غدا على ساحل زوارة سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على معظم الساحل وذلك لاحتمالية ظهور الشبورة المائية.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح براني الى شلوق على ساحل راس لأنوف وشرش الى براني على باقي الساحل ســـرعته تتراوح مــا بين (05-10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.

• البحر خفيف الموج الى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل الخليج وذلك لاحتمالية ظهور الشبورة المائية.

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التاريخ: 16/05/2022