أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية «توفيق الدرسي» ،خلال لقاء عقده مع أعضا

أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية «توفيق الدرسي» ،خلال لقاء عقده مع أعضاء اللجنة المركزية للعطاء العام ،على أن وزارة الصحة ستتعامل مباشرة مع الشركات الدولية المصنعة للأصناف الدوائية التخصصية، والتي تتوافر فيها أفضل الأدلة على النجاعة والمأمونية ،مشيرا أن ” وزارة الصحة ستستعين بلجان فنية متخصصة تضم عدد من الاستشاريين لتحديث القوائم النمطية، قبل اعتمادها”.

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