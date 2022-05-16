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باشرت مصلحة المطارات مطلع هذا الأسبوع برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع الأكاديمية

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

باشرت مصلحة المطارات مطلع هذا الأسبوع برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع الأكاديمية التونسية للتدريب في مجال أمن وسلامة الطيران المدني بالعاصمة تونس يتضمن عدة دورات متخصصة بهدف الرفع من قدرات وكفاءة الموظفين في مجال تشغيل وسلامة المطارات .
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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