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عاجل > بيان للسفارة الأمريكية : الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير ال

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > بيان للسفارة الأمريكية : الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات بـ #طرابلس و نحث كل المجموعات المسلحة على الامتناع عن العنف.

البيان : على القادة السياسيين الادراك أنّ الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها بالعنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب #ليبيا.

البيان : ينبغي أن يدرك أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين في القاهرة أنّ استمرار عدم وجود قاعدة لانتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي وحازم قد يحرم الليبيين من الاستقرار الذي يستحقونه. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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