عاجل > بيان للسفارة الأمريكية : الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير ال

عاجل > بيان للسفارة الأمريكية : الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات بـ #طرابلس و نحث كل المجموعات المسلحة على الامتناع عن العنف.

البيان : على القادة السياسيين الادراك أنّ الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها بالعنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب #ليبيا.

البيان : ينبغي أن يدرك أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين في القاهرة أنّ استمرار عدم وجود قاعدة لانتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي وحازم قد يحرم الليبيين من الاستقرار الذي يستحقونه. #المرصد