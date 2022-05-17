نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الثلاثاء (17/05/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الثلاثاء (17/05/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لايوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح شرش إلى براني سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.

• البحر خفيف الموج الى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح شرش إلى براني سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة

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