نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الثلاثاء (17/05/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الثلاثاء (17/05/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لايوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح شرش إلى براني سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.
• البحر خفيف الموج الى هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح شرش إلى براني سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.
• الرؤيـة جيدة
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