قال رئيس الحكومة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء ،إن سلوكيات الحكومة منتهية الولاية الهستيرية و مواجهتهم للسلام بالعنف و السلاح دليل قاطع على أنها ساقطة وطنياً و أخلاقياً ولا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ،و أضاف باشاغا في سلسلة تغريدات على موقع تويتر “لسنا طلاباً للسلطة بل عاقدين العزم على بناء دولة مدنية ديمقراطية ذات سلطة منتخبة ، دولة يسودها القانون ولا يحكمها منطق العنف و الفوضى الذي ترعاه الحكومة منتهية الولاية”.

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