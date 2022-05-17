عاجل > باشاآغا : سلوكيات الحكومة منتهية الولاية الهستيرية ومواجهتها السلام بالسل

عاجل > باشاآغا : سلوكيات الحكومة منتهية الولاية الهستيرية ومواجهتها السلام بالسلاح دليل قاطع على أنها ساقطة وطنياً و أخلاقياً ولا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة.

باشاآغا : دخلنا #طرابلس سلميًا و استُقبلنا من أهلها ثم فوجئنا بالتصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه مجموعات مسلحة تابعة لمنتهية الولاية.

باشاآغا : تعريض المدنيين للخطر جريمة ولا يمكن أن نمس بأمن العاصمة و أهلها .

باشآغا : جئنا بالسلام و الحكمة ونزعنا فتيل الفتنة ولم نرضى بمجاراة الخارجين عن القانون وتعريض المدنيين للخطر. #ليبيا #المرصد