صور.. جانب من الأضرار التي تعرض لها مستشفى الجلاء للنساء والولادة وسيارات الكواد

صور.. جانب من الأضرار التي تعرض لها مستشفى الجلاء للنساء والولادة وسيارات الكوادر الطبية بالمستشفى جراء الاشتباكات التي أندلعت فجر اليوم وسط #طرابلس. #ليبيا #المرصد