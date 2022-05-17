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صور.. جانب من الأضرار التي تعرض لها مستشفى الجلاء للنساء والولادة وسيارات الكواد

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور.. جانب من الأضرار التي تعرض لها مستشفى الجلاء للنساء والولادة وسيارات الكوادر الطبية بالمستشفى جراء الاشتباكات التي أندلعت فجر اليوم وسط #طرابلس. #ليبيا #المرصد





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ليبيا مباشر

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