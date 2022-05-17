أعفى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، بصفته وزيراً للدفاع؛ مد

أعفى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، بصفته وزيراً للدفاع؛ مدير إدارة الاستخبارات العسكرية أسامة جويلي، من مهامه.

يأتي ذلك بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس صباح الثلاثاء بين قوات موالية للدبيبة وأخرى موالية لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، عقب دخول الأخير إلى العاصمة، والتي تسببت في أضرار مادية لممتلكات عامة وخاصة.

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