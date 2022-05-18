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مفارز من اللّواء 444 قِتال تتمكن من ضبط ومصادرة كميّات هائلة من الخمور تُقدّر ب

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مفارز من اللّواء 444 قِتال تتمكن من ضبط ومصادرة كميّات هائلة من الخمور تُقدّر ب 10 آلاف لتر بأكبر مصنع للخمور المحليّة في مدينة بني وليد، وضبط كلّ من هو موجود داخل المصنع وسيتم إحالتهم لجهات الاختصاص.
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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