مفارز من اللّواء 444 قِتال تتمكن من ضبط ومصادرة كميّات هائلة من الخمور تُقدّر ب 10 آلاف لتر بأكبر مصنع للخمور المحليّة في مدينة بني وليد، وضبط كلّ من هو موجود داخل المصنع وسيتم إحالتهم لجهات الاختصاص.

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