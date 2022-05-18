الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 18 / 05 / 2022 وخلال اليومين الق

الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء

18 / 05 / 2022 وخلال اليومين القادمين

أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية مابين ( 21 – 26 ) مْ، على مناطق الدواخل مابين ( 30 – 35 ) مْ بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 33 – 38 ) مْ.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة إنخفاض بسيط يوم الجمعة على مناطق الشمال بحيث تكون الأجواء أكثر إعتدالاً.

وتتكاثر السحب بداية من مساء الجمعة على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط امطار متفرقة على الجبل الاخضر.

والله اعلم