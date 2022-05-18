صور | فتحي تربل ” محامي أسر أبوسليم ” يتجمع مع عدد من ذوي المعنيين بالقضية في مج

صور | فتحي تربل ” محامي أسر أبوسليم ” يتجمع مع عدد من ذوي المعنيين بالقضية في مجمع المحاكم #طرابلس بالتزامن مع الجلسة المرتقبة اليوم للنطق بالحكم بشأن كل من عبدالله السنوسي ومنصور ضو . #المرصد #ليبيا