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صور | فتحي تربل ” محامي أسر أبوسليم ” يتجمع مع عدد من ذوي المعنيين بالقضية في مج

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | فتحي تربل ” محامي أسر أبوسليم ” يتجمع مع عدد من ذوي المعنيين بالقضية في مجمع المحاكم #طرابلس بالتزامن مع الجلسة المرتقبة اليوم للنطق بالحكم بشأن كل من عبدالله السنوسي ومنصور ضو . #المرصد #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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