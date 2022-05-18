نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاربعاء (18/05/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاربعاء (18/05/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح براني الى متغير الاتجاه سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.50) متر.

• البحر هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة والصباح الباكر وذلك لاحتمال لظهور شبورة مائية على الساحل الممتد من الخمس الى سرت.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل الجبل الاخضر.

• الريح شرش بوجه عام بينما يكون بحري على ساحل بنغازي وطبرق إلى براني سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.50) متر

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل الخليج.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل الجبل الاخضر وذلك لاحتمال لظهور شبورة مائية

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