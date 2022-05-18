نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاربعاء (18/05/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاربعاء (18/05/2022)
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح براني الى متغير الاتجاه سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.50) متر.
• البحر هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة والصباح الباكر وذلك لاحتمال لظهور شبورة مائية على الساحل الممتد من الخمس الى سرت.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل الجبل الاخضر.
• الريح شرش بوجه عام بينما يكون بحري على ساحل بنغازي وطبرق إلى براني سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.50) متر
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل الخليج.
• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل الجبل الاخضر وذلك لاحتمال لظهور شبورة مائية
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