نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الخميس (19/05/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح براني إلى بحري نشط إلى قوي على الساحل الشرقي وبراني إلى شرقي يوم الغد على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس تصل سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل ما بين (3.00-3.50) متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح براني الى شرقي سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح اليوم ما بين (0.25– 1.00) متر ويتراوح يوم الغد ما بين (1.25-3.00) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب إلى مضطرب يوم الغد.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

• الريح شرش إلى براني سرعته تتراوح ما بين (10 -25) عقدة وتصل إلى (30) عقدة على ساحل الخليج

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 3.00) متر ويصل إلى (3.50) متر على ساحل شحات.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على ساحل بنغازي والجبل الأخضر.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

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التاريخ: 19/05/2022