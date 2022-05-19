نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الخميس (19/05/2022)
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح براني إلى بحري نشط إلى قوي على الساحل الشرقي وبراني إلى شرقي يوم الغد على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس تصل سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل ما بين (3.00-3.50) متر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح براني الى شرقي سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح اليوم ما بين (0.25– 1.00) متر ويتراوح يوم الغد ما بين (1.25-3.00) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب إلى مضطرب يوم الغد.
• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
• الريح شرش إلى براني سرعته تتراوح ما بين (10 -25) عقدة وتصل إلى (30) عقدة على ساحل الخليج
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 3.00) متر ويصل إلى (3.50) متر على ساحل شحات.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على ساحل بنغازي والجبل الأخضر.
• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.
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التاريخ: 19/05/2022
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