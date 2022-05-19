عاجل

أعرب سفير دولة الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين ،خلال لقاء جمعه ،برئيس مجلس المفوضي

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعرب سفير دولة الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين ،خلال لقاء جمعه ،برئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الخميس بمقر المفوضية ،عن دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي و رغبته الأكيدة في إنجاز إنتخابات حرة تعود بالسلم و الإستقرار على ليبيا و المنطقة العربية ،و وبحث اللقاء مستجدات المشهد السياسي الليبي محلياً ودولياً, و سبل تدعيم المقترحات و المساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة.
#الحدث_الليبي





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك