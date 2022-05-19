أعرب سفير دولة الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين ،خلال لقاء جمعه ،برئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الخميس بمقر المفوضية ،عن دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي و رغبته الأكيدة في إنجاز إنتخابات حرة تعود بالسلم و الإستقرار على ليبيا و المنطقة العربية ،و وبحث اللقاء مستجدات المشهد السياسي الليبي محلياً ودولياً, و سبل تدعيم المقترحات و المساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة.
#الحدث_الليبي
أعرب سفير دولة الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين ،خلال لقاء جمعه ،برئيس مجلس المفوضي
أعرب سفير دولة الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين ،خلال لقاء جمعه ،برئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الخميس بمقر المفوضية ،عن دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي و رغبته الأكيدة في إنجاز إنتخابات حرة تعود بالسلم و الإستقرار على ليبيا و المنطقة العربية ،و وبحث اللقاء مستجدات المشهد السياسي الليبي محلياً ودولياً, و سبل تدعيم المقترحات و المساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة.
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