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عاجل > جامعات المرقب #الخمس والاسمرية #زليتن و #البيضاء تنضم لجامعات #مصراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > جامعات المرقب #الخمس والاسمرية #زليتن و #البيضاء تنضم لجامعات #مصراتة و #بنغازي و #غريان و تعلن الدخول في اعتصام منذ اليوم.

عاجل > بيان لتنسيقية موظفي الجامعات الليبية يعلن الاعتصام في 22 جامعة على مستوى #ليبيا لحين تحقيق مطالبهم . #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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