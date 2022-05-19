عاجل > جامعات المرقب #الخمس والاسمرية #زليتن و #البيضاء تنضم لجامعات #مصراتة و #بنغازي و #غريان و تعلن الدخول في اعتصام منذ اليوم.

عاجل > بيان لتنسيقية موظفي الجامعات الليبية يعلن الاعتصام في 22 جامعة على مستوى #ليبيا لحين تحقيق مطالبهم . #المرصد