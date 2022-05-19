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أعلن ديوان المحاسبة الليبي، خلال اجتماع عُقد بمقره الخميس، ضم رئيس ديوان المحاسب

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلن ديوان المحاسبة الليبي، خلال اجتماع عُقد بمقره الخميس، ضم رئيس ديوان المحاسبة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف ووزير المالية ووكيل هيئة الرقابة الإدارية كما انضم إلى الاجتماع عن بعد، ممثل عن المركز الطبي العالمي بمصر؛ بدء العلاج الفوري للحالات الطارئة المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي بداية الأسبوع المقبل، في المركز الطبي العالمي بمصر، مع تحويل المبلغ المطلوب لهذه الحالات إلى المركز بصورة مباشرة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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