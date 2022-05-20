نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الجمعة (20/05/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح براني إلى شرقي نشط اليوم على ساحل زواره وطرابلس ويكون شرش الى بحري على ساحل البريقة ودرنة تصل سرعته الى (25) عقدة مع ارتفاع للموج يصل الى (3.00) متر على ساحل شحات ودرنة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب الى صافية.

• الريح براني الى شرقي يتحول يوم الغد الى شلوق على ساحل الخمس والى شرش على ساحل مصراتة وسرت سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة تصل اليوم الى (25) عقدة على ساحل زواره وطرابلس.

• ارتفاع الموج يتراوح اليوم ما بين (0.75– 2.00) متر يصل اليوم الغد الى (2.5) متر على ساحل سرت.

• البحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء تكاثر للسحب على ساحل الجبل الأخضر وطبرق مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة.

• الريح شرش إلى بحري سرعته تتراوح ما بين (10 -20) عقدة تصل إلى (25) عقدة على ساحل البريقة ودرنة

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 3.00) متر ويصل إلى (3.50) متر على ساحل شحات.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على ساحل بنغازي والجبل الأخضر.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

————————————————————————————————–

التاريخ: 20/05/2022