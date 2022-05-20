أعضاء فرع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية الخمس، يعثرون خلال جولات تفتيش

أعضاء فرع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية الخمس، يعثرون خلال جولات تفتيشية داخل محطة الكهرباء الخمس، على كمية من المخدرات نوع كوكايين مخبأة داخل حقيبة خلف أسوار المحطة، تقدر بحوالي 30 كيلوغراما.

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