شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة ،عمران القيب ،على ضرورة تعاو

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة ،عمران القيب ،على ضرورة تعاون الجميع من أجل إنجاح المشروع الوطني المتمثل بحصر المعامل الجامعية ،مشيرا إلى أن هذا الحصر يتيح للوزارة والمؤسسات التابعة لها إنشاء قاعدة بيانات حقيقية لتنفيذ مشروع عودة الحياة للمعامل الجامعية لتطويرها وتوفير ما ينقصها بشكل حاد وإتاحة الفرصة أمام الباحثين للتعرف على أنواع الأجهزة المتوفرة في الجامعات والمراكز البحثية.

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