مكتب النائب العام :
– ضبط متهمين بالاستيلاء على 29 مليوناً و265 ألفاً و335 ديناراً من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بوكالة مستشفى طرابلس المركزي التابعة للمصرف التجاري الوطني. – أحد العاملين بقسم الحسابات الجارية في الوكالة حول المبلغ إلى 14 حسابًا لأقاربه ومعارفه.
– تم تحويل المبلغ من هذه الحسابات إلى حسابات أخرى بمساعدة مدير الوكالة.
-مدير الوكالة كشف للفاعل الأصلي عن الصلاحية الرقمية الخاصة به التي خوَّلته الولوج إلى قاعدة بيانات الوكالة وإجراء التحويلات.
– المتهم الأول غسل الأموال في شراء نقد أجنبي بواسطة الصكوك؛ ثم بيعها لتسييل المبالغ وشراء عقارات داخل مدينة طرابلس وخارجها.
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مكتب النائب العام : – ضبط متهمين بالاستيلاء على 29 مليوناً و265 ألفاً و335 دينا
مكتب النائب العام :
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