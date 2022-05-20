مكتب النائب العام : – ضبط متهمين بالاستيلاء على 29 مليوناً و265 ألفاً و335 دينا

مكتب النائب العام :

– ضبط متهمين بالاستيلاء على 29 مليوناً و265 ألفاً و335 ديناراً من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بوكالة مستشفى طرابلس المركزي التابعة للمصرف التجاري الوطني. – أحد العاملين بقسم الحسابات الجارية في الوكالة حول المبلغ إلى 14 حسابًا لأقاربه ومعارفه.

– تم تحويل المبلغ من هذه الحسابات إلى حسابات أخرى بمساعدة مدير الوكالة.

-مدير الوكالة كشف للفاعل الأصلي عن الصلاحية الرقمية الخاصة به التي خوَّلته الولوج إلى قاعدة بيانات الوكالة وإجراء التحويلات.

– المتهم الأول غسل الأموال في شراء نقد أجنبي بواسطة الصكوك؛ ثم بيعها لتسييل المبالغ وشراء عقارات داخل مدينة طرابلس وخارجها.

#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا

#afrigatenews