الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الس

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم السبت 21–05–2022

ملخص عام : طقس معتدل على اغلب المناطق هذا اليوم مع تكاثر للسحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الشرقي .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة وتكون يوم الغد متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(23-29)مْ وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين على اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على مناطق الجبل الأخضر وطبرق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-29)مْ, ولاتتجاوز(21)مْ علي على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا يوم الغد على غات.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-37)مْ، وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(29-32)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:02)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:03)