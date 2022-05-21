الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الس

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم السبت 21–05–2022
ملخص عام : طقس معتدل على اغلب المناطق هذا اليوم مع تكاثر للسحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الشرقي .
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة وتكون يوم الغد متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(23-29)مْ وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين على اغلب المناطق.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على مناطق الجبل الأخضر وطبرق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-29)مْ, ولاتتجاوز(21)مْ علي على مرتفعات الجبل الأخضر.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا يوم الغد على غات.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-37)مْ، وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين.
الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(29-32)مْ .
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:02)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:03)
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