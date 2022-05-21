نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم السبت (2022/05/21)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

التحذير: لا يوجد .

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية.

• الريح براني يتحول يوم الغد إلى شلوق بينما يكون شرش ظهر اليوم على مصراتة وسرت سرعته تتراوح ما بين (05 -10) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح اليوم ما بين (0.25– 1.25) متر .

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب إلى صافية.

• الريح شرش على طول الساحل بينما يكون شرش يتحول تدريجياً إلى باش على شحات سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة تصل إلى (20) عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.25) متر يصل إلى (1.75) متر على أقصى الساحل الشرقي.

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة.