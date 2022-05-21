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اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور سالم كشلاف ،اجتماعات القاهرة بكونها تع

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور سالم كشلاف ،اجتماعات القاهرة بكونها تعدي على اختصاصات الهيئة وحرمان الليبيين من ممارسة حقهم الدستوري ،مشيرا أن “ما يحدث في مشاورات القاهرة مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وأحكام القضاء الليبي” ،كما أكد أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية محليا ودوليا وستطلع الرأي العام بحقيقة ما يجري.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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