تنطلق يوم الاثنين مباريات الأسبوع الأول من المرحلة الثانية لمسابقة الدرجة الأولى لفرق المجموعة الأولى ،و ذلك بإقامة ثلاث مباريات عندما يلتقي بنغازي الجديدة مع فريق الشرارة بملعب الجميل فيما يواجه البرانس نظيره الصقور بملعب الزاوية ويلتقي المروج الأنوار بملعب صبراتة فيما يخلد فريق وفاق اجدابيا للراحة في الأسبوع الأول.

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