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الفروسية في مدينة كاباو لها رمزية تاريخية واجتماعية خالدة في المدينة، وهذا ما سع

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الفروسية في مدينة كاباو لها رمزية تاريخية واجتماعية خالدة في المدينة، وهذا ما سعى إليه شباب نادي “امناين كاباو” من خلال إشهار أول ناد للفروسية الشعبية بالمدينة.
تعرف معنا أكثر على هذا المهرجان، وشاركنا “هل زرت مدينة كاباو من قبل”؟
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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