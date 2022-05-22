شاركت ليبيا في أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين للمؤتمر العام للمُنظمة العر

شاركت ليبيا في أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين للمؤتمر العام للمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو)، التي عُقِدت بمقر المُنظمة في العاصمة التونسية. وترأس وفد ليبيا، وزير التربية والتعليم موسى المقريف، وناقشت الدورة البنود المُتعلّقة ببرامج المُنظمة وأنشطتها، ومشروع الخُطة العربية للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات.

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