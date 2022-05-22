المنفي يجتمع بالدبيبة و الحداد بديوان المجلس الرئاسي بطرابلس

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، صباح اليوم الأحد بديوان المجلس الرئاسي بطرابلس، بوزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ورؤساء الأركان النوعية والعمليات، لبحث آخر المستجدات والأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

وناقش المنفي، مع وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة ورؤساء الأركان النوعية والعمليات، العديد من العراقيل والأمور التنظيمية، التي تواجه كل الوحدات العسكرية وسُبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها في حفظ أمن الوطن والمواطن.

كما بحث الاجتماع التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.

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