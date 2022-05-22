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مديرية أمن طرابلس : وقع صباح اليوم حادث سير بالطريق السريع لمركبة آلية النوع هون

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مديرية أمن طرابلس : وقع صباح اليوم حادث سير بالطريق السريع لمركبة آلية النوع هونداي تقودها أمرأة نتيجة مضايقة بالطريق من مركبة أخرى لاذت بالفرار مما أدى إلى فقدان السيطرة على عجلة القيادة واصطدامها بالسياج الخرساني حيث نتج عن الحادث إصابة قائدة المركبة بجروح بسيطة حسب ما أفادنا به العقيد عبد الباسط غرس الله رئيس قسم مرور السريع
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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