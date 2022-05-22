نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الأحد (2022/05/22 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط اليوم على الساحل الممتد من شحات الى طبرق تصل سرعته الى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية.

• الريح متغير الاتجاه الى شلوق يتحول يوم الغد الى براني سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح اليوم ما بين (0.25– 0.75) متر.

• البحر خفيف الموج الى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب إلى صافية.

• الريح براني على راس لأنوف والخليج يتحول الى متغير الاتجاه وباش على ساحل شحات وشرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة تصل هذا اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى أقصى الساحل الشرقي.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.25) متر يصل إلى (2.00) متر على ساحل درنة وطبرق.

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وصباح الغد على الساحل الممتد من الخليج الى المرج ف طبرق لاحتمال ظهور الشبورة المائية.