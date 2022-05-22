نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الأحد (2022/05/22 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط اليوم على الساحل الممتد من شحات الى طبرق تصل سرعته الى (25) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية.
• الريح متغير الاتجاه الى شلوق يتحول يوم الغد الى براني سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح اليوم ما بين (0.25– 0.75) متر.
• البحر خفيف الموج الى هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب إلى صافية.
• الريح براني على راس لأنوف والخليج يتحول الى متغير الاتجاه وباش على ساحل شحات وشرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة تصل هذا اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى أقصى الساحل الشرقي.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.25) متر يصل إلى (2.00) متر على ساحل درنة وطبرق.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق.
• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وصباح الغد على الساحل الممتد من الخليج الى المرج ف طبرق لاحتمال ظهور الشبورة المائية.
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