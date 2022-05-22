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أكد جهاز النهر الصناعي في بيان الأحد، سيطرة فريقي الصيانة الميكانيكية وخطوط النق

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد جهاز النهر الصناعي في بيان الأحد، سيطرة فريقي الصيانة الميكانيكية وخطوط النقل بإدارة منظومة “الحساونة سهل جفارة”، على التسريب في المحطة الواقعة على خط “ترهونة – أبوزيان”، متوقعاً البدء في عمليات ضخ المياه بالمسار غداً الإثنين.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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