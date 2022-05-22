أكد جهاز النهر الصناعي في بيان الأحد، سيطرة فريقي الصيانة الميكانيكية وخطوط النق

أكد جهاز النهر الصناعي في بيان الأحد، سيطرة فريقي الصيانة الميكانيكية وخطوط النقل بإدارة منظومة “الحساونة سهل جفارة”، على التسريب في المحطة الواقعة على خط “ترهونة – أبوزيان”، متوقعاً البدء في عمليات ضخ المياه بالمسار غداً الإثنين.

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