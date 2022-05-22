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اجتماع تقابلي بين فريق عمل من المركز الوطني للأرصاد مع السيد / م سليمان عبود (

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اجتماع تقابلي بين فريق عمل من المركز الوطني للأرصاد مع السيد / م سليمان عبود ( المنسق الوطني الفاو)


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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