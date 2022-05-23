نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين (23/05/202

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاثنين (23/05/2022)
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد .
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية.
• الريح براني إلى شلوق سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.
• البحر خفيف الموج الى هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب إلى صافية.
• الريح براني هذا اليوم على الساحل الممتد من راس الأنوف الى بنغازي وشرش على باقي الساحل يتحول يوم الغد الى متغير الاتجاه سرعته تتراوح ما بين (05 -10) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.
• البحر خفيف الموج الى هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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التاريخ: 23/05/2022
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