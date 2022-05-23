نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين (23/05/202

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاثنين (23/05/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد .

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية.

• الريح براني إلى شلوق سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.

• البحر خفيف الموج الى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب إلى صافية.

• الريح براني هذا اليوم على الساحل الممتد من راس الأنوف الى بنغازي وشرش على باقي الساحل يتحول يوم الغد الى متغير الاتجاه سرعته تتراوح ما بين (05 -10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.

• البحر خفيف الموج الى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

————————————————————————————————–

التاريخ: 23/05/2022