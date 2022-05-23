صور | #أسبانيا | انطلاق اجتماع برعاية ويليامز وحضور خالد مازن و اللافي و 5+5 وال

صور | #أسبانيا | انطلاق اجتماع برعاية ويليامز وحضور خالد مازن و اللافي و 5+5 والحداد وعدد من سفراء ومبعوثي الدول في مدينة توليدو ( طليطلة ) جنوب #مدريد لمناقشة آلية عمل برنامج ( DDR )الذي يرمز لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريح واعادة ادماج عناصرها في الحياة المدنية . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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