شارك وفد ليبي ،في ورشة عمل حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعا

شارك وفد ليبي ،في ورشة عمل حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وذلك في مدينة “طليطلة” بإسبانيا ،كما شاركت لجنة العشرة بجانب أعضاء اللجنة (410) المكلفة ببرنامج تنظيم واستيعاب ودمج القوى المساندة في مؤسسات الدولة ،فضلا عن المستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز ،وتستمر الورشة التي انطلقت أعمالها أمس الأحد ليوميم بمشاركة واسعة وتهدف إلى استعراض التجارب الدولية في هذا المجال والاستفادة من هذه التجارب.

#الحدث_الليبي