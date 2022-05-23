أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ،قرارا ينص على حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين ،على تتولى مكاتب الحرس البلدي و مكاتب التفتيش العمالي و كافة الجهات الضبطية إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات و على وجه الخصوص ممارسة الأجانب لأعمال البيع و الشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، و استئجار المخابز و المحلات التجارية لأنفسهم أو القيام بأعمال الوساطة العقارية.
#الحدث_الليبي
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ،قرارا ينص على حظر مزاولة كا
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ،قرارا ينص على حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين ،على تتولى مكاتب الحرس البلدي و مكاتب التفتيش العمالي و كافة الجهات الضبطية إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات و على وجه الخصوص ممارسة الأجانب لأعمال البيع و الشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، و استئجار المخابز و المحلات التجارية لأنفسهم أو القيام بأعمال الوساطة العقارية.
أضف تعليقـك