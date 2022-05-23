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أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ،قرارا ينص على حظر مزاولة كا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ،قرارا ينص على حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين ،على تتولى مكاتب الحرس البلدي و مكاتب التفتيش العمالي و كافة الجهات الضبطية إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات و على وجه الخصوص ممارسة الأجانب لأعمال البيع و الشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، و استئجار المخابز و المحلات التجارية لأنفسهم أو القيام بأعمال الوساطة العقارية.
#الحدث_الليبي


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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