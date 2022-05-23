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صور | الزورق ” شفق ” التابع للبحرية الليبية التابعة للرئاسي يغادر #طرابلس متجهًا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الزورق ” شفق ” التابع للبحرية الليبية التابعة للرئاسي يغادر #طرابلس متجهًا الى #تركيا للمشاركة في مناورة عسكرية مع دول الناتو . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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