صور | الزورق ” شفق ” التابع للبحرية الليبية التابعة للرئاسي يغادر #طرابلس متجهًا الى #تركيا للمشاركة في مناورة عسكرية مع دول الناتو . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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