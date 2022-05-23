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قالت المنظمة الدولية للهجرة، إنه قد تم اعتراض 629 مهاجرًا في البحر في الفترة من

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إنه قد تم اعتراض 629 مهاجرًا في البحر في الفترة من 15-21 مايو 2022، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.
وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن العام 2022 شهد منذ بدايته إعادة 6340 مهاجراً من المتوسط إلى الأراضي الليبية، من بينهم 5557 رجلاً و510 نساء، و273 قاصراً، فيما غرق 129 وفُقد 459 مهاجراً حتى تاريخه.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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