كلف رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وزارة الحكم المحلي بحصر الأضرار الناتج

كلف رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وزارة الحكم المحلي بحصر الأضرار الناتجة عن احتراق شاحنة وقود ببنغازي وتقييمها لتعويض أصحابها. وقال الدبيبة في تغريدة عبر تويتر، :”نحمد الله حمداً كثيراً على سلامة سكان المنطقة المجاورة لمحطة وقود (المالطي) في بنغازي. وبالغ تقديري لشجاعة سائق شاحنة الوقود عبدالله المجبري الذي اعتبر أولوية حماية المدنيين أهم من حمايته لنفسه”.

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