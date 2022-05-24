استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء بمكتبه، إدارة نادي الصقو

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء بمكتبه، إدارة نادي الصقور الرياضي بطبرق، وعدد من لاعبي بعثة الفريق الأول ومنتسبي النادي، المشاركين في التصفيات النهائية للصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المقامة بملاعب المنطقة الغربية.

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