عاجل

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، عن استرداد 16 مليون دولار أمريكي من الأموال

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، عن استرداد 16 مليون دولار أمريكي من الأموال الخاصة بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، كانت مستثمرة لدى مصرف “الدوتشي بنك فرانكفورت” عام 2011 بطريقة غير قانونية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أن المحكمة العليا الألمانية أصدرت حكماً نهائياً أدانت فيه المتهمين بسرقة الأموال بطريقة غير قانونية بالسجن بمدد تتراوح بين السنتين إلى أربع سنوات.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك