أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، عن استرداد 16 مليون دولار أمريكي من الأموال الخاصة بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، كانت مستثمرة لدى مصرف “الدوتشي بنك فرانكفورت” عام 2011 بطريقة غير قانونية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أن المحكمة العليا الألمانية أصدرت حكماً نهائياً أدانت فيه المتهمين بسرقة الأموال بطريقة غير قانونية بالسجن بمدد تتراوح بين السنتين إلى أربع سنوات.

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