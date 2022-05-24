توضيح | بالإشارة للتعليقات الواردة حول خبر نقلته #المرصد عن رئيس حكومة الوحدة ا

⭕️ توضيح | بالإشارة للتعليقات الواردة حول خبر نقلته #المرصد عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بعنوان ” الدبيبة يؤكد للسفير الأمريكي عزمه اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متتابعة ” ، نشير الى نقلنا النص حرفيًا فور نشره في صفحة مكتبه الاعلامي الا أن المكتب عدل منشوره لاحقًا بنص آخر وهو ” رغبة الحكومة في اجراء انتخابات وتقديم الدعم لها ” ، وعليه فأن المرصد لم تختلق التصريح الاول ولا تتحمل مسؤولية أي خطأ ولذلك وجب التوضيح . #ليبيا