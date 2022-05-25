الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم الأربعاء 25–05–2022.

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ملخص عام : تبقي الأجواء صيفية على اغلب المناطق خاصةً على المناطق الغربية – الخليج وسهل بنغازي ويشمل باقي مناطق ليبيا يوم الغد.

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رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية هذا اليوم وتكون قليلة السحب تتكاثر أحياناً من يوم الغد.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة تتحول يوم الجمعة إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: مرتفعة هذا اليوم ويوم الغد حيث تتراوح ما بين (33-37)مْ على المناطق الساحلية, وتكون ما بين (38-42)مْ على الدواخل، وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الجمعة.

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الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28-34)مْ، وما بين (37 – 40 ) مْ على الخليج والدواخل، وتسجل إرتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

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الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على مناطق أقصى الجنوب الغربي ( غات والمناطق المجاورة لها ).

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تسجل ارتفاع فتكون ما بين (39-43)مْ.

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الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-40)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

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مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:05)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:01)

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية