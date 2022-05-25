أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، حجز كمية تناهز القنطار من المخدرات، لدى مواطن جزائر

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، حجز كمية تناهز القنطار من المخدرات، لدى مواطن جزائري، على مستوى الحدود التونسية الليبية. وأكدت مصلحة الجمارك أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الملف للنيابة الليبية.

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