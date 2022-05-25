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أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، حجز كمية تناهز القنطار من المخدرات، لدى مواطن جزائر

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، حجز كمية تناهز القنطار من المخدرات، لدى مواطن جزائري، على مستوى الحدود التونسية الليبية. وأكدت مصلحة الجمارك أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الملف للنيابة الليبية.
#الحدث_الليبي





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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