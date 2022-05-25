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نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاربعاء (25/05/20

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاربعاء (25/05/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى قليلة السحب غدا على ساحل زوارة.
• الريح براني إلى شلوق بينما يكون شرقي اليوم على ساحل الخمس سرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر عقدة
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية إلى قليلة السحب على اقصى الساحل.
• الريح براني الى شلوق ويكون متغير الاتجاه على ساحل درنة وطبرق سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل درنة وطبرق وذلك لاحتمالية ظهور الشبورة المائية.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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