نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاربعاء (25/05/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاربعاء (25/05/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب غدا على ساحل زوارة.

• الريح براني إلى شلوق بينما يكون شرقي اليوم على ساحل الخمس سرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر عقدة

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى قليلة السحب على اقصى الساحل.

• الريح براني الى شلوق ويكون متغير الاتجاه على ساحل درنة وطبرق سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل درنة وطبرق وذلك لاحتمالية ظهور الشبورة المائية.