#وجهاً_لوجه مع زميل زعيم تنظيم #القاعدة أسامة بن لادن وجار الظواهري.. ولقاء حصري مع قيادي كبير في القاعدة يفضح علاقته بالحرس الثوري الإيراني تابعونا في الحلقة الرابعة بعد قليل على شاشة #الحدث ⏱️ 14:30 بتوقيت غرينيتش

⏱️ 16:30 بتوقيت #ليبيا @RALOUL82