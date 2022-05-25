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#وجهاً_لوجه مع زميل زعيم تنظيم #القاعدة أسامة بن لادن وجار الظواهري.. ولقاء حصري

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#وجهاً_لوجه مع زميل زعيم تنظيم #القاعدة أسامة بن لادن وجار الظواهري.. ولقاء حصري مع قيادي كبير في القاعدة يفضح علاقته بالحرس الثوري الإيراني تابعونا في الحلقة الرابعة بعد قليل على شاشة #الحدث ⏱️ 14:30 بتوقيت غرينيتش
⏱️ 16:30 بتوقيت #ليبيا @RALOUL82

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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