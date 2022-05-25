دعت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي ،إلى جعل مدينة سرت عاصمة إدارية لليبيا ،وقال

دعت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي ،إلى جعل مدينة سرت عاصمة إدارية لليبيا ،وقالت “لتبقى طرابلس عاصمة ليبيا وكل الليبيين، ولكن نحن الآن في أمس الحاجة لعاصمة إدارية ولتكن سرت عاصمة ليبيا الإدارية” ،مشيرة إلى أن الأسباب لحاجتنا إلى هذا الحل كثيرة ومنها أن سرت وموقعها الجغرافي المتوسط لليبيا تبعد عن طرابلس 450 كيلومترا وتبعد عن بنغازي ما يقارب 578 كيلومترا.

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